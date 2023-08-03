Филатова Евдокия Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова Евдокия Даниловна

Место рождения

д. Ново-Николаевка, Уярский район

Дата рождения

14.02.1909 ст.

Дата смерти

07.10.1962

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1909 ст.

Отец: Филатов Даниил Александрович

Мать: Филатова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грохотов Павел Максимович

Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грохотов Николай Максимович

Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грохотов Максим Елисеевич

Рождение ребёнка
13.08.1939

Сын: Грохотов Виктор Максимович

Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
07.10.1962

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