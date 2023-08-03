Филатова Евдокия Даниловна
Место рожденияд. Ново-Николаевка, Уярский район
Дата рождения14.02.1909 ст.
Дата смерти07.10.1962
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1909 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грохотов Павел Максимович
Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грохотов Николай Максимович
Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1939
Сын: Грохотов Виктор Максимович
Отец ребёнка: Грохотов Максим Елисеевич
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
07.10.1962