Грохотова Федосья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.
Сын: Грохотов Максим Елисеевич
Отец ребёнка: Грохотов Елисей Яковлевич
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно