Грохотова Федосья Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грохотова Федосья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1857 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грохотов Елисей Яковлевич

Рождение ребёнка
14.02.1902 ст.

Сын: Грохотов Максим Елисеевич

Отец ребёнка: Грохотов Елисей Яковлевич

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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