(Корнеева) Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1927
Рождение ребёнка
15.03.1929
Дочь: (Сидорова(Корнеева)) Вера Егоровна
Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
21.04.1931
Дочь: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна
Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич
Рождение ребёнка
20.06.1935
Дочь: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна
Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич
Смерть
1985