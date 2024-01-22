(Корнеева) Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева) Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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1929 г.р.
1931 г.р.
1935 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
12.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1929

Дочь: (Сидорова(Корнеева)) Вера Егоровна

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
21.04.1931

Дочь: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1935

Дочь: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Отец ребёнка: Корнеев Егор Васильевич

Смерть
1985

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