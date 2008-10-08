(Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1935
Дата смерти08.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1958
Сын: Михальченко Николай Николаевич
Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
17.07.1972
Сын: Михальченко Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич
Смерть
08.10.2008