(Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1935

Дата смерти

08.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1935

Отец: Корнеев Егор Васильевич

Мать: (Корнеева) Пелагея Петровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михальченко Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
17.02.1958

Сын: Михальченко Николай Николаевич

Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
17.07.1972

Сын: Михальченко Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Михальченко Николай Кузьмич

Смерть
08.10.2008

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