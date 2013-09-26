Михальченко Николай Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальченко Николай Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1936

Дата смерти

26.09.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1958 г.р.
1972 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
17.02.1958

Сын: Михальченко Николай Николаевич

Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Рождение ребёнка
17.07.1972

Сын: Михальченко Андрей Николаевич

Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна

Смерть
26.09.2013

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