Михальченко Николай Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1936
Дата смерти26.09.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.1958
Сын: Михальченко Николай Николаевич
Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна
Рождение ребёнка
17.07.1972
Сын: Михальченко Андрей Николаевич
Мать ребёнка: (Корнеева(Михальченко)) Тамара Егоровна
Смерть
26.09.2013