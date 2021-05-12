(Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1931

Дата смерти

12.05.2021

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1930 г.р.
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Дети

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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1931

Отец: Корнеев Егор Васильевич

Мать: Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маслов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
12.03.1959

Дочь: Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Маслов Владимир Павлович

Рождение ребёнка
09.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Владимир Павлович

Смерть
12.05.2021
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