(Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1931
Дата смерти12.05.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1931
Отец: Корнеев Егор Васильевич
Мать: Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
31.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маслов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
12.03.1959
Дочь: Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Маслов Владимир Павлович
Рождение ребёнка
09.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.05.2021