(Волосатова(Маслова)) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Волосатова(Маслова)) Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1959

Дата смерти

01.03.2019

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959

Отец: Маслов Владимир Павлович

Мать: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
01.03.2019

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