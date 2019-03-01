(Волосатова(Маслова)) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1959
Дата смерти01.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1959
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
01.03.2019