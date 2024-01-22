Маслов Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1930

Дата смерти

05.11.1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
31.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Рождение ребёнка
12.03.1959

Дочь: (Волосатова(Маслова)) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна

Смерть
05.11.1960

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