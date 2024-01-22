Маслов Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1930
Дата смерти05.11.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Грибова (Корнеева Маслова)) Раиса Егоровна
Рождение ребёнка
12.03.1959
Смерть
05.11.1960