(Сидорова(Корнеева)) Вера Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова(Корнеева)) Вера Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

25.01.1972

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: Корнеев Егор Васильевич

Мать: (Корнеева) Пелагея Петровна

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидоров Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
28.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сидоров Михаил Герасимович

Смерть
25.01.1972

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