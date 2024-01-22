(Сидорова(Корнеева)) Вера Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1929
Дата смерти25.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1955
Рождение ребёнка
28.02.1955
Смерть
25.01.1972