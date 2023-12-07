Караулов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1646

Дата смерти

1742

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Караулов ?

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
служилый
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Караулов Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Караулов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Караулов Лев Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1726

Сын: Караулов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1742

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