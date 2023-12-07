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Караулов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Караулов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова Хаврония Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744

Сын: Караулов Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Караулов Яков Иванович

Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Караулова) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бобрякова (Караулова) Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Караулов Демин Иванович

Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Вострецова (Караулова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Караулов Иван Иванович

Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна

Смерть
1785

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