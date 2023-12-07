Караулов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Караулов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Караулов Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Караулова) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бобрякова (Караулова) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Вострецова (Караулова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Караулова Хаврония Максимовна
Смерть
1785