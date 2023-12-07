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Караулов Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Караулов Иван Васильевич

Мать: Караулова Катерина Никифоровна

Рождение ребёнка
22.11.1775

Сын: Караулов Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Сын: Караулов Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Караулов Леверий Яковлевич

Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова Маланья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно
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