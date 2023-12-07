Караулов Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
22.11.1775
Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Караулов Леверий Яковлевич
Мать ребёнка: Караулова Маланья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Подкаменная
Смерть
Неизвестно