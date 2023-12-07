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Караулова Маланья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Яков Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1775

Сын: Караулов Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Караулова) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Караулова) Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Караулов Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Караулов Леверий Яковлевич

Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович

Смерть
Неизвестно

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