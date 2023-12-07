Караулова Маланья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1775
Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Караулова) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Караулова) Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Караулов Леверий Яковлевич
Отец ребёнка: Караулов Яков Иванович
Смерть
Неизвестно