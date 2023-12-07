Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Караулов Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Караулов Яков Иванович

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1746

Дочь: (Караулова) Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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