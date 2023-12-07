Караулова (Дауркина) Катерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Караулов Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1746
Дочь: (Караулова) Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно