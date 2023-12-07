Караулова Хаврония Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараулова Хаврония Максимовна

Караулова Хаврония Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Бобрякова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1769

Сын: Караулов Демин Иванович

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Вострецова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1782

Сын: Караулов Иван Иванович

Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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