Караулова Хаврония Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Бобрякова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Вострецова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Караулов Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно