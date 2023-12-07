Караулов Петр Васильевич
Место рожденияПодкаменная
Дата рождения1714
Дата смерти04.04.1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Караулов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Караулова) Агафья Петровна
Мать ребёнка: Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Караулова) Антонина Петровна
Мать ребёнка: Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Караулов Дмитрий Петрович
Мать ребёнка: Караулова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Караулов Варфоломей Петрович
Мать ребёнка: Караулова Мария Игнатьевна
Смерть
04.04.1790