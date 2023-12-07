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Караулов Петр Васильевич

Место рождения

Подкаменная

Дата рождения

1714

Дата смерти

04.04.1790

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Караулов Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Караулова Мария Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Караулова) Агафья Петровна

Мать ребёнка: Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Караулова) Антонина Петровна

Мать ребёнка: Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Караулов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Караулова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Караулов Варфоломей Петрович

Мать ребёнка: Караулова Мария Игнатьевна

Смерть
04.04.1790

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