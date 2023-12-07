Караулова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти15.01.1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Сын: Караулов Дмитрий Петрович
Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Караулов Варфоломей Петрович
Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич
Смерть
15.01.1792