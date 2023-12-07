Караулова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

15.01.1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1714 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Караулов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Караулов Варфоломей Петрович

Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич

Смерть
15.01.1792

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