Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Караулова) Агафья Петровна
Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: (Караулова) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно