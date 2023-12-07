Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулова (Облизанова) Настасья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караулов Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Илимск, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Караулова) Агафья Петровна

Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: (Караулова) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Караулов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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