Караулов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1646

Сын: Караулов Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1682

Сын: Караулов Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1692

Сын: Караулов Михаил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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