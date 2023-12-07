Караулов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караулов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1682

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682

Отец: Караулов ?

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1716

Сын: Караулов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1718

Сын: Караулов Марко Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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