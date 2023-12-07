Караулов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1682
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1682
Отец: Караулов ?
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1716
Сын: Караулов Борис Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1718
Сын: Караулов Марко Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно