Пасынков Еремей (Еремка) Ильин
Место рождениядер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671
Сын: Пасынков Софоней (Софонко) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1678
Сын: Пасынков Михаил (Мишка) Еремеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1706