Пасынков Еремей (Еремка) Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Еремей (Еремка) Ильин

Место рождения

дер. Стулов Погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Пасынков Илья (Илюшка) Тихонов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1671

Сын: Пасынков Софоней (Софонко) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Пасынков Андрей Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1678

Сын: Пасынков Михаил (Мишка) Еремеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1706

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