Пасынков Андрей Еремеев
Место рожденияпоч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1673
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673
Отец: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин
Мать: не указана
поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Пасынков Григорий Андреев
Мать ребёнка: Пасынкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Пасынков Константин Андреев
Мать ребёнка: Пасынкова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Пасынкова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пасынкова Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1721