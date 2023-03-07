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Пасынков Андрей Еремеев

Место рождения

поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1673

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1673

Отец: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин

Мать: не указана

поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Пасынков Григорий Андреев

Мать ребёнка: Пасынкова Дарья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Пасынков Константин Андреев

Мать ребёнка: Пасынкова Дарья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Пасынков Василий Андреев

Мать ребёнка: Пасынкова Дарья

Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большие Пасынки, Зуевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1721
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