Пасынков Софоней (Софонко) Еремеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1687
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1687