Пасынков Софоней (Софонко) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пасынков Софоней (Софонко) Еремеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1687

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Пасынков Еремей (Еремка) Ильин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Пасынков Феофан Софонеев

Мать ребёнка: не указана

поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Медвежий, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1687
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