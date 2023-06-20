Коврижных Поликарп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Поликарп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Коврижных Тихон Коврижных

Мать: Коврижных Марья Коврижных

Рождение ребёнка
1727

Сын: Коврижных Яким

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коврижных Артемий

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Коврижных Ефим Поликарпович

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Коврижных Андрей

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Емельян Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна

Смерть
Неизвестно
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