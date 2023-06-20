Коврижных Поликарп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1727
Сын: Коврижных Яким
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коврижных Артемий
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Коврижных Ефим Поликарпович
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коврижных Андрей
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Емельян Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Ирина Агафоновна
Смерть
Неизвестно