Коврижных Тихон Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Тихон Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Коврижных Кирило (Кирюшка)

Мать: Коврижных Марья Коврижных

Рождение ребёнка
1708

Сын: Коврижных Илья Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных

Рождение ребёнка
1718

Сын: Коврижных Поликарп

Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Трифон

Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных

Смерть
1754
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