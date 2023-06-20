Коврижных Тихон Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Коврижных Кирило (Кирюшка)
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных
Рождение ребёнка
1718
Сын: Коврижных Поликарп
Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Трифон
Мать ребёнка: Коврижных Марья Коврижных
Смерть
1754