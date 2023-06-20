Коврижных Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Трифон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Коврижных Тихон Коврижных

Мать: Коврижных Марья Коврижных

Рождение ребёнка
1720

Сын: Коврижных Федот Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Коврижных Данило Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1756

Сын: Коврижных Миней Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1759

Сын: Коврижных Иван Трифонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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