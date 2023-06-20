Коврижных Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Рождение ребёнка
1720
Сын: Коврижных Федот Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Коврижных Данило Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1756
Сын: Коврижных Миней Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1759
Сын: Коврижных Иван Трифонович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно