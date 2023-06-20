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Коврижных Иван Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1720 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Коврижных Трифон

Мать: ?

Смерть
Неизвестно