Коврижных (Юшманова) Ирина Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727
Сын: Коврижных Яким
Отец ребёнка: Коврижных Поликарп
Рождение ребёнка
1728
Сын: Коврижных Артемий
Отец ребёнка: Коврижных Поликарп
Рождение ребёнка
1734
Сын: Коврижных Ефим Поликарпович
Отец ребёнка: Коврижных Поликарп
Рождение ребёнка
1751
Сын: Коврижных Андрей
Отец ребёнка: Коврижных Поликарп
Рождение ребёнка
1753
Сын: Коврижных Емельян Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Поликарп
Смерть
Неизвестно