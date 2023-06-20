Коврижных (Юшманова) Ирина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных (Юшманова) Ирина Агафоновна

Коврижных (Юшманова) Ирина Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1727

Сын: Коврижных Яким

Отец ребёнка: Коврижных Поликарп

Рождение ребёнка
1728

Сын: Коврижных Артемий

Отец ребёнка: Коврижных Поликарп

Рождение ребёнка
1734

Сын: Коврижных Ефим Поликарпович

Отец ребёнка: Коврижных Поликарп

Рождение ребёнка
1751

Сын: Коврижных Андрей

Отец ребёнка: Коврижных Поликарп

Рождение ребёнка
1753

Сын: Коврижных Емельян Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Поликарп

Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close