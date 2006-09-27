Цыганкова (Дёмина) Мария Петровна
Место рожденияп. Гай, Трубчевский район, Брянская область
Дата рождения20.09.1928
Дата смерти27.09.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Гай, Трубчевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.08.1955
Отец ребёнка: Цыганков Иван Афанасьевич
Белый Колодец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
27.09.2006
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)