Цыганкова (Дёмина) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганкова (Дёмина) Мария Петровна

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Место рождения

п. Гай, Трубчевский район, Брянская область

Дата рождения

20.09.1928

Дата смерти

27.09.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Гай, Трубчевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
24.08.1955

Сын: Цыганков Иван Иванович

Отец ребёнка: Цыганков Иван Афанасьевич

Белый Колодец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Смерть
27.09.2006
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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