Дёмина Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмина Прасковья Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Цыганкова Мария Петровна

Отец ребёнка: Дёмин Петр

п. Гай, Трубчевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Любовь Петровна

Отец ребёнка: Дёмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Галина Петровна

Отец ребёнка: Дёмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Дёмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Дёмин Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Дёмин Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дёмин Петр

Смерть
Неизвестно
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