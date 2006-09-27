Дёмина Прасковья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Цыганкова Мария Петровна
Отец ребёнка: Дёмин Петр
п. Гай, Трубчевский район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Любовь Петровна
Отец ребёнка: Дёмин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Галина Петровна
Отец ребёнка: Дёмин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Дёмин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Дёмин Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дёмин Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дёмин Петр
Смерть
Неизвестно