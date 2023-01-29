Дёмин Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДёмин Петр

Дёмин Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Антонина Петровна

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Галина Петровна

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Любовь Петровна

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дёмина Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмин Михаил Петрович

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмина Прасковья Егоровна

Рождение ребёнка
20.09.1928

Дочь: Цыганкова (Дёмина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.