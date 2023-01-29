Дёмин Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Антонина Петровна
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Галина Петровна
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Любовь Петровна
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дёмина Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1928
Дочь: Цыганкова (Дёмина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Дёмина Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно