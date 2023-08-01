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Козлов Николай Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Козлов Спиридон Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802 или 1806

Сын: Козлов Андрей Павлович

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Козлов Тит Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1811 или 1812

Сын: Козлов Прокофий Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождение ребёнка
Около 15.12.1812

Дочь: Козлова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 14.03.1815

Дочь: Козлова Дарья Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1817

Сын: Козлов Липат Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.05.1820

Сын: Козлов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.11.1821

Дочь: Козлова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Параскева Семеновна

Смерть
Неизвестно
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