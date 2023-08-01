Козлов Николай Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Козлов Спиридон Трофимович
Рождение ребёнка
1802 или 1806
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1808
Рождение ребёнка
1811 или 1812
Сын: Козлов Прокофий Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
Около 15.12.1812
Дочь: Козлова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
Около 14.03.1815
Дочь: Козлова Дарья Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
22.03.1817
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
09.05.1820
Сын: Козлов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Рождение ребёнка
13.11.1821
Дочь: Козлова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Козлова Параскева Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно