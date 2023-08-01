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Козлов Прокофий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811 или 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 или 1812

Отец: Козлов Николай Спиридонович

Мать: Козлова Параскева Семеновна

Бракосочетание
07.01.1859

Жена: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Степанида Федоровна Власова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
03.01.1861

Сын: Козлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1862

Дочь: Козлова Акилина Прокофьевна

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.05.1864

Дочь: Козлова Пелагея Прокофьевна

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Козлова Ирина Прокофьевна

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1869

Дочь: Козлова Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.07.1872

Сын: Козлов Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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