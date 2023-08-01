Козлов Прокофий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811 или 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811 или 1812
Бракосочетание
07.01.1859
Степанида Федоровна Власова - вдова по первому браку.
Рождение ребёнка
03.01.1861
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
05.07.1862
Дочь: Козлова Акилина Прокофьевна
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
06.05.1864
Дочь: Козлова Пелагея Прокофьевна
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Козлова Ирина Прокофьевна
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
08.04.1869
Дочь: Козлова Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Рождение ребёнка
26.07.1872
Мать ребёнка: Козлова Степанида Федоровна
Смерть
Неизвестно