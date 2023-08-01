Козлова Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1802 или 1806
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
1811 или 1812
Сын: Козлов Прокофий Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 15.12.1812
Дочь: Козлова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
Около 14.03.1815
Дочь: Козлова Дарья Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
22.03.1817
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
09.05.1820
Сын: Козлов Константин Николаевич
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
13.11.1821
Дочь: Козлова Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Козлов Николай Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно