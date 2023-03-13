Суботинъ Абрамъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Суботинъ Афонасий
Мать: Суботина Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Суботинъ Алексей
Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суботинъ Гаврила
Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Суботина) Прасковья
Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова