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Суботинъ Абрамъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Суботинъ Афонасий

Мать: Суботина Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Пелагея Максимова

Рождение ребёнка
1785

Сын: Суботинъ Алексей

Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Сын: Суботинъ Гаврила

Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Суботина) Прасковья

Мать ребёнка: Суботина Пелагея Максимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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