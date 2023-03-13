Суботина Пелагея Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Суботинъ Алексей
Отец ребёнка: Суботинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1791
Сын: Суботинъ Гаврила
Отец ребёнка: Суботинъ Абрамъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Суботинъ Абрамъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Абрамъ