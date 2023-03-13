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Суботинъ Афонасий

Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Суботинъ Захаръ

Мать: Суботина Прасковья Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суботинъ Макаръ

Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1759

Сын: Суботинъ Абрамъ

Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Суботина) Аксинья

Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова

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