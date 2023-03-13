Суботинъ Афонасий
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Суботинъ Захаръ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суботинъ Макаръ
Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1759
Сын: Суботинъ Абрамъ
Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Суботина) Аксинья
Мать ребёнка: Суботина Марфа Иванова