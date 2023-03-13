Суботина Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суботина Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1757

Сын: Суботинъ Макаръ

Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1759

Сын: Суботинъ Абрамъ

Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Суботина) Аксинья

Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий

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