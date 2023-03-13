Суботина Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суботинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Суботинъ Макаръ
Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1759
Сын: Суботинъ Абрамъ
Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Суботина) Аксинья
Отец ребёнка: Суботинъ Афонасий