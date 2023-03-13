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Суботинъ Макаръ

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Место рождения

Асанова Липовка

Дата рождения

1757

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суботинъ Афонасий

Мать: Суботина Марфа Иванова

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1781

Сын: Суботинъ Потапъ

Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Суботинъ Филиппъ

Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Лукерья Михайлова

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