Суботинъ Макаръ
Место рожденияАсанова Липовка
Дата рождения1757
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суботинъ Афонасий
Мать: Суботина Марфа Иванова
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1781
Сын: Суботинъ Потапъ
Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1785
Сын: Суботинъ Филиппъ
Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Суботина Лукерья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно