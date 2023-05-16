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Каныгин Георгий Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Каныгин Пимен Никитич

Мать: Каныгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Каныгин Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
14.05.1812

Сын: Каныгин Федот Георгиевич

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.09.1814

Дочь: Канышкина Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1817

Дочь: Каныгина Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Каныгин Степан Георгиевич

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1822

Сын: Бударкин Константин Георгиевич

Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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