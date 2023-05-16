Каныгин Георгий Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Каныгин Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
14.05.1812
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
Около 06.09.1814
Дочь: Канышкина Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
15.03.1817
Дочь: Каныгина Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
23.10.1819
Сын: Каныгин Степан Георгиевич
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Рождение ребёнка
20.05.1822
Сын: Бударкин Константин Георгиевич
Мать ребёнка: Каныгина Анастасия Степановна
Смерть
Неизвестно