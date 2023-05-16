Каныгина Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776 или 1788
Дата смерти13.10.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Каныгин Георгий Пименович
Отец ребёнка: Каныгин Пимен Никитич
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Каныгин Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Рождение ребёнка
14.05.1812
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Рождение ребёнка
Около 06.09.1814
Дочь: Канышкина Наталия Георгиевна
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Рождение ребёнка
15.03.1817
Дочь: Каныгина Дарья Георгиевна
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Рождение ребёнка
23.10.1819
Сын: Каныгин Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Рождение ребёнка
20.05.1822
Сын: Бударкин Константин Георгиевич
Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович
Смерть
13.10.1858