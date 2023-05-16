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Каныгина Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776 или 1788

Дата смерти

13.10.1858

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776 или 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Каныгин Георгий Пименович

Отец ребёнка: Каныгин Пимен Никитич

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Каныгин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождение ребёнка
14.05.1812

Сын: Каныгин Федот Георгиевич

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 06.09.1814

Дочь: Канышкина Наталия Георгиевна

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.03.1817

Дочь: Каныгина Дарья Георгиевна

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.10.1819

Сын: Каныгин Степан Георгиевич

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.05.1822

Сын: Бударкин Константин Георгиевич

Отец ребёнка: Каныгин Георгий Пименович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
13.10.1858
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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