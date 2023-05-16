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Каныгин Степан Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Каныгин Георгий Пименович

Мать: Каныгина Анастасия Степановна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Резцова Матрона Степановна

Мать ребёнка: Каныгина Параскева Александровна

Рождение ребёнка
16.06.1852

Дочь: Каныгина Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Каныгина Параскева Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каныгина Параскева Александровна

Смерть
Неизвестно
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