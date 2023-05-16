Каныгин Степан Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Резцова Матрона Степановна
Мать ребёнка: Каныгина Параскева Александровна
Рождение ребёнка
16.06.1852
Дочь: Каныгина Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Каныгина Параскева Александровна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно