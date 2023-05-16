Резцова (Каныгина) Матрона Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.03.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1835
Бракосочетание
18.01.1853
Резцов Григорий Семенович - приемный сын Тимофея Михайловича Овсянкина.
Рождение ребёнка
05.01.1860
Сын: Ресцов Иван Петрович
Отец ребёнка: Ресцов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
08.10.1865
Дочь: Резцова Параскева
Рождение ребёнка
15.06.1869
Дочь: Резцова Агриппина Петровна
Отец ребёнка: Ресцов Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно