Резцова (Каныгина) Матрона Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резцова (Каныгина) Матрона Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.03.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.03.1835

Отец: Каныгин Степан Георгиевич

Мать: Каныгина Параскева Александровна

Бракосочетание
18.01.1853

Муж: Ресцов Григорий Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Резцов Григорий Семенович - приемный сын Тимофея Михайловича Овсянкина.
Рождение ребёнка
05.01.1860

Сын: Ресцов Иван Петрович

Отец ребёнка: Ресцов Петр Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.10.1865

Дочь: Резцова Параскева

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.06.1869

Дочь: Резцова Агриппина Петровна

Отец ребёнка: Ресцов Петр Григорьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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