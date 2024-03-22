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Каныгин Степан Георгиевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.10.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1819

Отец: Каныгин Георгий Пименович

Мать: Каныгина Анастасия Степановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.04.1853

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1855

Сын: Каныгин Иван Степанович

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Каныгин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1860

Сын: Каныгин Иван Степанович

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1862

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1865

Сын: Каныгин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1870

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каныгина Степанида Васильевна

Смерть
Неизвестно
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