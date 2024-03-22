Каныгин Степан Георгиевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1819
Рождение ребёнка
05.04.1853
Рождение ребёнка
28.09.1855
Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Рождение ребёнка
05.01.1860
Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
03.08.1862
Рождение ребёнка
24.01.1865
Сын: Каныгин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Каныгина Степанида Васильевна
Рождение ребёнка
24.01.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно