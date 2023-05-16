Каныгина Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1853
Рождение ребёнка
28.09.1855
Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
05.01.1860
Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
03.08.1862
Рождение ребёнка
24.01.1865
Сын: Каныгин Григорий Степанович
Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
24.01.1870
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно