Каныгина Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каныгина Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1853

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.09.1855

Сын: Каныгин Иван Степанович

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1860

Сын: Каныгин Иван Степанович

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.08.1862

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1865

Сын: Каныгин Григорий Степанович

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.01.1870

Дочь: Каныгина Мария Степановна

Отец ребёнка: Каныгин Степан Георгиевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каныгин Степан Георгиевич

Смерть
Неизвестно
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