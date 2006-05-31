Нисканен (Маликина) Палакка Миновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
28.10.1930
Сын: Нисканен Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович
д. Войница Калевальского района Карельской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нисканен Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович
д. Войница Калевальского района КАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Войница Калевальского района КАССР