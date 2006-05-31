Нисканен (Маликина) Палакка Миновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нисканен (Маликина) Палакка Миновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Маликин Мина Кондратьевич

Мать: Маликина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
28.10.1930

Сын: Нисканен Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович

д. Войница Калевальского района Карельской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нисканен Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Нисканен Яков Арвидович

д. Войница Калевальского района КАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нисканен Яков Арвидович

Смерть
Неизвестно
д. Войница Калевальского района КАССР
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