Щеглова (Нисканен) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩеглова (Нисканен) Ольга Яковлевна

Щеглова (Нисканен) Ольга Яковлевна

Место рождения

д. Войница Калевальского района КАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нисканен Яков Арвидович

Мать: Нисканен Палакка Миновна

д. Войница Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглова Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Щеглов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Анатолий

Смерть
Неизвестно
с. Николаевка Неклиновского района Ростовской области РФ