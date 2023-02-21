Щеглова (Нисканен) Ольга Яковлевна
Место рожденияд. Войница Калевальского района КАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Нисканен Яков Арвидович
Мать: Нисканен Палакка Миновна
д. Войница Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглова Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Щеглов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щеглов Анатолий
Смерть
Неизвестно
с. Николаевка Неклиновского района Ростовской области РФ