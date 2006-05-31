Нисканен Анатолий Яковлевич
Место рожденияд. Войница Калевальского района Карельской АССР
Дата рождения28.10.1930
Дата смерти31.05.2006
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930
Отец: Нисканен Яков Арвидович
Мать: Нисканен Палакка Миновна
д. Войница Калевальского района Карельской АССР
Рождение ребёнка
13.10.1960
Дочь: Нисканен Людмила Анатольевна
Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна
с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
12.12.1961
Сын: Нисканен Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна
с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
16.04.1963
Дочь: Павлюковец Ирина Анатольевна
Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна
п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
13.11.1968
Сын: Нисканен Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна
п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
22.08.1973
Дочь: Крамазанова Алла Анатольевна
Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна
г. Кричев Могилевской области БССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.05.2006
п. Калевала, Республика Карелия, РФ