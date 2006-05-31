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Нисканен Анатолий Яковлевич

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Место рождения

д. Войница Калевальского района Карельской АССР

Дата рождения

28.10.1930

Дата смерти

31.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930

Отец: Нисканен Яков Арвидович

Мать: Нисканен Палакка Миновна

д. Войница Калевальского района Карельской АССР
Рождение ребёнка
13.10.1960

Дочь: Нисканен Людмила Анатольевна

Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна

с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
12.12.1961

Сын: Нисканен Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна

с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
16.04.1963

Дочь: Павлюковец Ирина Анатольевна

Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна

п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
13.11.1968

Сын: Нисканен Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна

п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
22.08.1973

Дочь: Крамазанова Алла Анатольевна

Мать ребёнка: Нисканен Екатерина Иосифовна

г. Кричев Могилевской области БССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нисканен Екатерина Иосифовна

Смерть
31.05.2006
п. Калевала, Республика Карелия, РФ
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