Нисканен (Савицкая) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нисканен (Савицкая) Екатерина Иосифовна

Место рождения

д. Будище Костюковичского района БССР

Дата рождения

18.03.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935

Отец: Савицкий Иосиф (Осип) Кондратович (Кондратьевич)

Мать: Савицкая Агафья Михайловна

д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
13.10.1960

Дочь: Нисканен Людмила Анатольевна

Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич

с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
12.12.1961

Сын: Нисканен Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич

с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
16.04.1963

Дочь: Павлюковец Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич

п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
13.11.1968

Сын: Нисканен Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич

п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
22.08.1973

Дочь: Крамазанова Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич

г. Кричев Могилевской области БССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нисканен Анатолий Яковлевич

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