Нисканен (Савицкая) Екатерина Иосифовна
Место рожденияд. Будище Костюковичского района БССР
Дата рождения18.03.1935
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1935
д. Будище Костюковичского района БССР
Рождение ребёнка
13.10.1960
Дочь: Нисканен Людмила Анатольевна
Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич
с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
12.12.1961
Сын: Нисканен Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич
с. Ухта Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
16.04.1963
Дочь: Павлюковец Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич
п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
13.11.1968
Сын: Нисканен Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич
п. Калевала Калевальского района КАССР
Рождение ребёнка
22.08.1973
Дочь: Крамазанова Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Нисканен Анатолий Яковлевич
г. Кричев Могилевской области БССР
Бракосочетание
Неизвестно