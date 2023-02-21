Маликина (Кошшиева) Агафья Григорьевна
Место рожденияд. Войница Калевальского района КАССР
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Кошшиев Григорий
Мать: не указана
д. Войница Калевальского района КАССР
Бракосочетание
12.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Нисканен Палакка Миновна
Отец ребёнка: Маликин Мина Кондратьевич
Смерть
Неизвестно