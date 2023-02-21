Маликина (Кошшиева) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаликина (Кошшиева) Агафья Григорьевна

Маликина (Кошшиева) Агафья Григорьевна

avatar

Место рождения

д. Войница Калевальского района КАССР

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Кошшиев Григорий

Мать: не указана

д. Войница Калевальского района КАССР
Бракосочетание
12.07.1881 ст.

Муж: Маликин Мина Кондратьевич

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Нисканен Палакка Миновна

Отец ребёнка: Маликин Мина Кондратьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close